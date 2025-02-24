ZON

ZON Token is a Web3 utility and governance token powering a decentralized metaverse that blends gaming, NFTs, and DeFi into one immersive ecosystem.

All-time high0.07011297158790553,2025-05-28

Laveste pris0.000610012886555739,2025-02-24

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonZON Token is a Web3 utility and governance token powering a decentralized metaverse that blends gaming, NFTs, and DeFi into one immersive ecosystem.

