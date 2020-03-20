XAUT

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

NavnXAUT

RangeringNo.84

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0002%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)17,309.71%

Opplagsforsyning246,524

Maksimal forsyning0

Total forsyning246,524

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high3791.2352638710286,2025-09-23

Laveste pris1408.88233399,2020-03-20

Offentlig blokkjedeETH

