NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more.

RangeringNo.1752

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning712,090,665

Maksimal forsyning5,000,000,000

Total forsyning5,000,000,000

Opplagsforsyning0.1424%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.6207653499304687,2022-02-19

Laveste pris0.003379769586845409,2025-09-17

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonNFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

