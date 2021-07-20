WITCH

WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.

NavnWITCH

RangeringNo.1991

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.07%

Opplagsforsyning27,299,365.38

Maksimal forsyning100,000,000

Total forsyning100,000,000

Opplagsforsyning0.2729%

Utstedelsesdato2021-07-20 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.85192362,2021-07-21

Laveste pris0.044990485316681025,2025-01-12

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

