VNTR

VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment.

NavnVNTR

RangeringNo.2384

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.03%

Opplagsforsyning432,996,944

Maksimal forsyning499,996,944

Total forsyning499,996,944

Opplagsforsyning0.8659%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.04324866066980628,2025-01-05

Laveste pris0.001456300329042982,2025-08-18

Offentlig blokkjedeSOL

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...