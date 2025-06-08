VICE

VICE is the native token of the VICE competition platform, designed to transform the crypto competition market by offering high-value prizes, including luxury assets and exclusive experiences. Backed by strategic partnerships, top-tier exchange listings, and a robust marketing strategy, VICE integrates seamlessly into Web3, delivering a scalable and engaging ecosystem with strong token utility and sustainable growth potential.

NavnVICE

RangeringNo.817

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning992,912,376.7074133

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.9929%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.09718601766030363,2025-06-08

Laveste pris0.006615434681747624,2025-07-14

Offentlig blokkjedeETH

Favoritter
Loading...