USDUC

$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.

NavnUSDUC

RangeringNo.681

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.33%

Opplagsforsyning999,916,234.216127

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning999,916,234.216127

Opplagsforsyning0.9999%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.07497080188864848,2025-09-01

Laveste pris0.006840683165320168,2025-06-21

Offentlig blokkjedeSOL

$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...