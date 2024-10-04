URO

Urolithin A is a meme coin on the Solana chain.

NavnURO

RangeringNo.2092

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.06%

Opplagsforsyning999,518,751.471496

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning999,518,751.471496

Opplagsforsyning0.9995%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.14789486398494125,2024-11-18

Laveste pris0.000006418559921488,2024-10-04

Offentlig blokkjedeSOL

IntroduksjonUrolithin A is a meme coin on the Solana chain.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

URO/USDT
Urolithin A
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (URO)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Info
