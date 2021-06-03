UNO

Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3.

NavnUNO

RangeringNo.2794

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)%0,02

Opplagsforsyning111.566.779

Maksimal forsyning384.649.206

Total forsyning316.649.184

Opplagsforsyning0.29%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.23343715,2021-06-03

Laveste pris0.002067445721327751,2025-07-11

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

