TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

NavnTUSD

RangeringNo.123

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)8.62%

Opplagsforsyning494,515,083

Maksimal forsyning0

Total forsyning494,515,083

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato2018-03-07 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt1 USDT

All-time high1.364490032196045,2018-05-16

Laveste pris0.917876956195,2020-03-13

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonTrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

