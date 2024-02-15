TATSU

Bittensor-powered ecosystem of decentralized AI applications, with API access and Bittensor Subnet as integral components.

RangeringNo.5044

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0,00%

Opplagsforsyning0

Maksimal forsyning1.000.000

Total forsyning1.000.000

Opplagsforsyning0%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high69.17672973470148,2024-03-10

Laveste pris0.018027066843035122,2024-02-15

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonBittensor-powered ecosystem of decentralized AI applications, with API access and Bittensor Subnet as integral components.

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

