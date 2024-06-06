TAIKO

Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API.

RangeringNo.484

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)2.37%

Opplagsforsyning183,853,083.16406345

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.1838%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high3.272762030531162,2024-06-06

Laveste pris0.3395291583221003,2025-09-25

Offentlig blokkjedeETH

Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

