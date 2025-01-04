S

Sonic is an EVM L1 platform that offers developers attractive incentives and powerful infrastructure for DeFi. The chain provides 10,000 TPS and sub-second confirmation times, powering the next generation of decentralized applications. Sonic's Fee Monetization (FeeM) program rewards developers with up to 90% of the fees their apps generate, adapting the Web2 ad-revenue model to a decentralized framework. Developers now directly profit from their app's traffic and user engagement. Furthermore, the Sonic Gateway provides developers and users with seamless access to vast liquidity through a native, secure bridge connected to Ethereum. With a unique fail-safe mechanism, it ensures your assets are protected in all circumstances.

NavnS

RangeringNo.101

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)2.43%

Opplagsforsyning2,880,000,000

Maksimal forsyning

Total forsyning3,222,625,000

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.0293171074857816,2025-01-04

Laveste pris0.2261710188124703,2025-09-25

Offentlig blokkjedeSONIC

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

