Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

RangeringNo.1217

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.07%

Opplagsforsyning655,416,563

Maksimal forsyning2,500,000,000

Total forsyning1,122,529,800

Opplagsforsyning0.2621%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.10174815259842351,2024-07-17

Laveste pris0.007574116957489198,2025-09-25

Offentlig blokkjedeETH

Loading...