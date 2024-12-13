STAGE

Stage revolutionizes the music industry by merging Idol-style addictive music competitions with SocialFi, allowing fans to impact artists' success and earn Real World Assets (RWAs) in return, gaining tangible stakes in their careers. This creates a dynamic community where every interaction enriches both the fan and the artist's journey. As the first platform to embrace AI music, Stage introduces AI music competitions and on-chain tools, enabling anyone to tokenize music samples, melodies, beats, and vocals, pioneering a new era of interactive and investment-driven music engagement. The stars of tomorrow will be born on Stage!

NavnSTAGE

RangeringNo.3157

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning1,543,128,482

Maksimal forsyning10,000,000,000

Total forsyning10,000,000,000

Opplagsforsyning0.1543%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.004673122335820334,2024-12-13

Laveste pris0.000035709435257382,2025-08-30

Offentlig blokkjedeBSC

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...