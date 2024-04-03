SHARKCAT

A memecoin about a cat with a shark hat.

NavnSHARKCAT

RangeringNo.1751

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.14%

Opplagsforsyning989,895,519

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning989,895,519.29

Opplagsforsyning0.9898%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.24901554523698954,2024-04-03

Laveste pris0.001137772222603809,2025-04-07

Offentlig blokkjedeSOL

IntroduksjonA memecoin about a cat with a shark hat.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

