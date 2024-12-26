SEN

Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how.

NavnSEN

RangeringNo.2128

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.26%

Opplagsforsyning98,000,000

Maksimal forsyning100,000,000

Total forsyning100,000,000

Opplagsforsyning0.98%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.7974958969002627,2025-01-06

Laveste pris0.000201297989722525,2024-12-26

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

