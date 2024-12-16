SEND

Suilend is a lending and borrowing platform on Sui.

RangeringNo.767

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.99%

Opplagsforsyning56,170,477.1090535

Maksimal forsyning100,000,000

Total forsyning100,000,000

Opplagsforsyning0.5617%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high4.099970461772894,2024-12-16

Laveste pris0.2752092555661979,2025-04-07

Offentlig blokkjedeSUI

IntroduksjonSuilend is a lending and borrowing platform on Sui.

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
