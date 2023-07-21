SALD

Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.

NavnSALD

RangeringNo.3509

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning75,610,748.656114

Maksimal forsyning1,680,000,000

Total forsyning1,677,951,825

Opplagsforsyning0.045%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.13815570559717522,2023-07-21

Laveste pris0.00000768737178828,2025-09-28

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

