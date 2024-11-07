RETARDIO

A memecoin with clown elements has NFTs on Solana.

NavnRETARDIO

RangeringNo.1115

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.10%

Opplagsforsyning975,671,265

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning999,671,379

Opplagsforsyning0.9756%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.24208341891525217,2024-11-07

Laveste pris0.010118053148636673,2025-09-26

Offentlig blokkjedeSOL

IntroduksjonA memecoin with clown elements has NFTs on Solana.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

