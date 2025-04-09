REM

REM Ecosystem aims to revolutionize real estate by enabling users to invest in and acquire real-life properties worldwide through blockchain-powered solutions, emphasizing affordability, fractional ownership, liquidity, and global accessibility.

NavnREM

RangeringNo.4843

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning0

Maksimal forsyning0

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.281168935864311,2025-04-15

Laveste pris0.000530505971614396,2025-04-09

Offentlig blokkjedeBASE

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...