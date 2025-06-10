RDO

Reddio is a high performance parallel Ethereum-compatible Layer 2, leveraging zero-knowledge technology to achieve unrivaled computation scale with Ethereum-level security. Reddio compatibility with Ethereum's APIs. All smart contracts deployed on Ethereum can be seamlessly implemented on Reddio. Reddio is designed to enhance current blockchain capabilities while maintaining full compatibility for both developers and end-users.

RangeringNo.2147

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.06%

Opplagsforsyning2,141,578,125

Maksimal forsyning10,000,000,000

Total forsyning10,000,000,000

Opplagsforsyning0.2141%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.01223191888993378,2025-06-10

Laveste pris0.000353461675457829,2025-09-26

Offentlig blokkjedeETH

Loading...