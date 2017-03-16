QTUM

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

NavnQTUM

RangeringNo.189

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)38.11%

Opplagsforsyning105,828,252.5

Maksimal forsyning107,822,406

Total forsyning107,822,406

Opplagsforsyning0.9815%

Utstedelsesdato2017-03-16 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt0.38 USDT

All-time high106.8759994506836,2018-01-07

Laveste pris0.770017723731,2020-03-13

Offentlig blokkjedeQTUM

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

