PBUX

1. Project bio: The largest Web3 entertainment platform in the world, powered by AI and backed by Binance Labs | VISA Accelerator 2023. $PBUX 2. Project tags: AI, Gaming, Binance Labs Portfolio

NavnPBUX

RangeringNo.2527

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.13%

Opplagsforsyning383,517,242.9364538

Maksimal forsyning400,000,000

Total forsyning400,000,000

Opplagsforsyning0.9587%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.6203105863157017,2024-04-23

Laveste pris0.000908134020267536,2025-09-26

Offentlig blokkjedeBSC

Introduksjon1. Project bio: The largest Web3 entertainment platform in the world, powered by AI and backed by Binance Labs | VISA Accelerator 2023. $PBUX 2. Project tags: AI, Gaming, Binance Labs Portfolio

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
PBUX/USDT
Playbux
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (PBUX)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
PBUX/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (PBUX)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...