MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications.

RangeringNo.250

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)5.52%

Opplagsforsyning1,082,722,759.7140403

Maksimal forsyning

Total forsyning1,699,228,246.867807

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high9.036695049559645,2025-02-23

Laveste pris0.01728435325696168,2023-10-12

Offentlig blokkjedeNONE

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...