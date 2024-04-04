OCH

Orchai is a low-code DeFi platform providing multiple protocols and features powered by AI. With a diversified ecosystem of different products, Orchai aims at 2 ultimate goals: Improving the management & investing strategy (With the low-code DeFi features powered by AI) and Optimise asset flow (With the 2 protocols: Liquid Stacking & Money Market). The power of Orchai lies in the Cross-chain feature and AI assistance, unleashing the potential of DeFi with AI algorithms.

NavnOCH

RangeringNo.7816

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning0

Maksimal forsyning20,000,000

Total forsyning20,000,000

Opplagsforsyning0%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high2.0351376309182774,2024-04-04

Laveste pris0.022318161546281304,2025-09-26

Offentlig blokkjedeORAI

IntroduksjonOrchai is a low-code DeFi platform providing multiple protocols and features powered by AI. With a diversified ecosystem of different products, Orchai aims at 2 ultimate goals: Improving the management & investing strategy (With the low-code DeFi features powered by AI) and Optimise asset flow (With the 2 protocols: Liquid Stacking & Money Market). The power of Orchai lies in the Cross-chain feature and AI assistance, unleashing the potential of DeFi with AI algorithms.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
OCH/USDT
Orchai
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (OCH)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
OCH/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (OCH)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...