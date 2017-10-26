NULS

NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

NavnNULS

RangeringNo.2439

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.11%

Opplagsforsyning113,906,921.10979658

Maksimal forsyning210,000,000

Total forsyning133,081,499.91379924

Opplagsforsyning0.5424%

Utstedelsesdato2017-10-26 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt0.098 USDT

All-time high8.54049015045166,2018-01-10

Laveste pris0.004649542789659578,2025-09-25

Offentlig blokkjedeNULS

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

