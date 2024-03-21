NFE

Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.

NavnNFE

RangeringNo.2841

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.06%

Opplagsforsyning104,375,043.61457054

Maksimal forsyning900,000,000

Total forsyning899,599,999.28

Opplagsforsyning0.1159%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.35603402476610446,2024-03-21

Laveste pris0.00068463368763056,2025-06-13

Offentlig blokkjedeBSC

IntroduksjonEdu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.

