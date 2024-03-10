NEI

Neurashi is a cutting-edge AI blockchain framework that brings together the power of artificial intelligence and blockchain infrastructure. It uses a crypto-economic incentive system to foster trust and credibility, and it is designed to address inherent faults in global AI systems with transparency and objectivity.

NavnNEI

RangeringNo.2587

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.10%

Opplagsforsyning274,729,103

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.2747%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.029277466632792237,2024-03-10

Laveste pris0.000406390166880781,2025-08-14

Offentlig blokkjedeSOL

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

