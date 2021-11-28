NABOX

Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure.

NavnNABOX

RangeringNo.2392

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning208,614,091,935.19

Maksimal forsyning1,000,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000,000

Opplagsforsyning0.2086%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.000375839325844436,2021-11-28

Laveste pris0.000001572508954823,2025-04-20

Offentlig blokkjedeBSC

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

