Premium TG game distribution platform powered by SuperVerse, Alex Becker, and Sidus Heroes. The most powerful gaming memecoin in Telegram.

RangeringNo.1865

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning65,860,282,991.05

Maksimal forsyning70,000,000,000

Total forsyning69,312,732,161.16

Opplagsforsyning0.9408%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.006524100528565909,2025-05-23

Laveste pris0.000027828272399169,2025-07-01

Offentlig blokkjedeTONCOIN

IntroduksjonPremium TG game distribution platform powered by SuperVerse, Alex Becker, and Sidus Heroes. The most powerful gaming memecoin in Telegram.

Sektor

Sosiale medier

