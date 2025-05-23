MOONPIG

Moonpig is a decentralized memecoin with a celestial mission: to bring humor, community, and economic empowerment back to the people.

NavnMOONPIG

RangeringNo.1963

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.10%

Opplagsforsyning999,931,280

Maksimal forsyning999,932,362

Total forsyning999,931,280

Opplagsforsyning0.9999%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.1239931141482101,2025-05-23

Laveste pris0.001444296776259837,2025-09-25

Offentlig blokkjedeSOL

IntroduksjonMoonpig is a decentralized memecoin with a celestial mission: to bring humor, community, and economic empowerment back to the people.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...