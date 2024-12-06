MG8

Step into the future of gaming with Megalink, the ultimate Web3 Gaming Platform that's setting new standards in the digital realm. Designed to onboard AAA titles crafted on the Unreal Engine, Megalink will bring seamless experience and quality games to Web3 gaming. Megalink platform supports a multi-chain environment to ensure scalability, interoperability, and the smooth development of games.

NavnMG8

RangeringNo.3853

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning0

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.07195836094905811,2024-12-06

Laveste pris0.000463361383051603,2025-07-29

Offentlig blokkjedeBSC

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

