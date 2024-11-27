MEMEFI

MemeFi is a leading Telegram gaming and consumer app ecosystem with over 50M users featuring an original meme universe.

NavnMEMEFI

RangeringNo.1055

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.06%

Opplagsforsyning10,000,000,000

Maksimal forsyning10,000,000,000

Total forsyning10,000,000,000

Opplagsforsyning1%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.014108127384189475,2024-11-27

Laveste pris0.000594273150573482,2025-04-07

Offentlig blokkjedeSUI

IntroduksjonMemeFi is a leading Telegram gaming and consumer app ecosystem with over 50M users featuring an original meme universe.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

