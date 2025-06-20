LOT

NavnLOT

RangeringNo.1687

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.39%

Opplagsforsyning175,833,335

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.1758%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.04825600350990213,2025-06-21

Laveste pris0.015383668681937546,2025-06-20

Offentlig blokkjedeBSC

IntroduksjonA Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader!

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.