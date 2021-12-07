LMCSWAP

Limocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions.

NavnLMCSWAP

RangeringNo.1939

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning1,177,124,373.462795

Maksimal forsyning1,650,000,000

Total forsyning1,643,055,931.3224

Opplagsforsyning0.7134%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high15.864331272734143,2021-12-07

Laveste pris0.000268864400941886,2024-05-11

Offentlig blokkjedeBSC

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...