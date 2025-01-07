LGCT

Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)4.69%

Opplagsforsyning106,139,448.5

Maksimal forsyning300,000,000

Total forsyning300,000,000

Opplagsforsyning0.3537%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high2.1998545114038492,2025-04-21

Laveste pris0.7988833348798597,2025-01-07

Offentlig blokkjedeBSC

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...