Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features.

RangeringNo.1842

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)3.67%

Opplagsforsyning5,342,355.93

Maksimal forsyning10,000,000

Total forsyning6,395,932.40531219

Opplagsforsyning0.5342%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high12.46164614625564,2021-11-11

Laveste pris0.37345261085878373,2025-09-26

Offentlig blokkjedeBSC

IntroduksjonLandshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

