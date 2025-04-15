KULA

KulaDAO is a blockchain-based governance platform focused on enabling sustainable economic development by aligning stakeholder agreements through smart contracts. By leveraging decentralized technology, KulaDAO fosters transparency, accountability, and equitable participation in projects that create real-world impact.

NavnKULA

RangeringNo.4063

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning0

Maksimal forsyning10,000,000,000

Total forsyning10,000,000,000

Opplagsforsyning0%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.5431105878741802,2025-07-15

Laveste pris0.10766194258798904,2025-04-15

Offentlig blokkjedeAVAX_CCHAIN

IntroduksjonKulaDAO is a blockchain-based governance platform focused on enabling sustainable economic development by aligning stakeholder agreements through smart contracts. By leveraging decentralized technology, KulaDAO fosters transparency, accountability, and equitable participation in projects that create real-world impact.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
KULA/USDT
KulaDAO
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (KULA)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
KULA/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (KULA)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...