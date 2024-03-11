KNINE

K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.

NavnKNINE

RangeringNo.2258

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning402,272,229,062

Maksimal forsyning999,589,999,999

Total forsyning999,589,999,999

Opplagsforsyning0.4024%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.000354285884683723,2024-03-11

Laveste pris0.000001684705136988,2025-04-04

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...