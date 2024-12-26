KIKI

KIKI is one of the most popular and largest meme intellectual properties on Giphy, with over 10.6 billion views, making it an important figure in internet culture. Unlike other memes, KIKI has a unique ownership structure — KIKI owns 100% of the intellectual property. As the first technology partner on the Solana blockchain, KIKI is dedicated to building a community centered around AI agents.

NavnKIKI

RangeringNo.2704

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.01%

Opplagsforsyning999,987,629

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.9999%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.10028495736458118,2024-12-26

Laveste pris0.000316545179852165,2025-09-28

Offentlig blokkjedeSOL

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...