JAB

Football X is a next-generation prediction platform powered by Football AI, seamlessly blending AI-driven performance metrics with fans' intellectual curiosity to redefine the football experience. Football X creates a dynamic foundation for innovative digital interactions by providing advanced insights and engaging predictions. Building on this foundation, the Jable Token (JAB) emerges as a groundbreaking blockchain payment solution exclusively designed for trading digital content generated by Football AI. It facilitates the consumption of Football AI-generated digital football content and empowers fans by recognizing their intellectual property rights on fan-centered, AI-driven platforms (e.g., customizing or remixing predictions, etc.)Additionally, it paves the way for future expansion to leagues, clubs, and media services.

NavnJAB

RangeringNo.

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0

Opplagsforsyning--

Maksimal forsyning0

Total forsyning4,000,000,000

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high,

Laveste pris,

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonFootball X is a next-generation prediction platform powered by Football AI, seamlessly blending AI-driven performance metrics with fans' intellectual curiosity to redefine the football experience. Football X creates a dynamic foundation for innovative digital interactions by providing advanced insights and engaging predictions. Building on this foundation, the Jable Token (JAB) emerges as a groundbreaking blockchain payment solution exclusively designed for trading digital content generated by Football AI. It facilitates the consumption of Football AI-generated digital football content and empowers fans by recognizing their intellectual property rights on fan-centered, AI-driven platforms (e.g., customizing or remixing predictions, etc.)Additionally, it paves the way for future expansion to leagues, clubs, and media services.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
JAB/USDT
Jable
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (JAB)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
JAB/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (JAB)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...