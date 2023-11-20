IMGNAI

imgnAI is the creator token that powers the imgnAI, and PumpNai platforms - a suite of creative AI tools built for maximum fun, and maximum freedom. Backed by HackVC in a $1.6million fundraising round, imgnAI is building a new leader in consumer AI; empowering users of all skill levels to explore, create, share, and earn. $imgnAI is available on Ethereum, and on Base Chain via the Optimism Superbridge.

NavnIMGNAI

RangeringNo.2793

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning776,833,333

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.7768%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.05708035719415594,2023-11-20

Laveste pris0.000046877671460728,2025-04-24

Offentlig blokkjedeNONE

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

