HEGE

Hege is on a quest to become a successful meme in order to win the heart of his crush, Hegena.

NavnHEGE

RangeringNo.1507

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.05%

Opplagsforsyning999,852,396.87

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning999,852,396.87

Opplagsforsyning0.9998%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.051152658545994045,2024-11-28

Laveste pris0.002255665568459923,2024-05-14

Offentlig blokkjedeSOL

IntroduksjonHege is on a quest to become a successful meme in order to win the heart of his crush, Hegena.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

