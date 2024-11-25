HAROLD

Welcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Our story is as unique as Harold’s smile. After the project’s original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor.

NavnHAROLD

RangeringNo.1685

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning787,005,431

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning999,993,177.5

Opplagsforsyning0.787%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.04644192256997726,2024-12-28

Laveste pris0.000243196545487044,2024-11-25

Offentlig blokkjedeSOL

Sektor

Sosiale medier

Loading...