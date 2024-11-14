HAPPY

The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy.

NavnHAPPY

RangeringNo.1526

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0,02%

Opplagsforsyning3.333.174.669

Maksimal forsyning3.333.263.251

Total forsyning3.333.174.669

Opplagsforsyning0.9999%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.05720146633296332,2024-11-14

Laveste pris0.000382420636071654,2025-04-03

Offentlig blokkjedeSOL

Loading...