Haven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience.

RangeringNo.2321

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.01%

Opplagsforsyning196,817,604

Maksimal forsyning2,000,000,000

Total forsyning2,000,000,000

Opplagsforsyning0.0984%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.040872621563631216,2025-04-22

Laveste pris0.003690291490851482,2025-09-27

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonHaven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience.

Loading...