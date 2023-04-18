GMX

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

NavnGMX

RangeringNo.262

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)156.14%

Opplagsforsyning10,323,874.21257404

Maksimal forsyning13,250,000

Total forsyning10,323,874.21257404

Opplagsforsyning0.7791%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high90.88797255032739,2023-04-18

Laveste pris9.628528383979246,2025-04-06

Offentlig blokkjedeARB

IntroduksjonGMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

