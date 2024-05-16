FURY

Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience.

NavnFURY

RangeringNo.2095

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.96%

Opplagsforsyning48,002,895.00998615

Maksimal forsyning120,000,000

Total forsyning120,000,000

Opplagsforsyning0.4%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.9501155181044358,2024-05-16

Laveste pris0.018124355853822608,2025-08-02

Offentlig blokkjedeBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

