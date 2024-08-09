FUCOIN

WHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align.

NavnFUCOIN

RangeringNo.2405

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning194,529,579,979

Maksimal forsyning10,000,000,000,000

Total forsyning10,000,000,000,000

Opplagsforsyning0.0194%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.000362901063758805,2025-02-07

Laveste pris0.000000039581112066,2024-08-09

Offentlig blokkjedeBSC

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...